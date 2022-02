Scontro al vertice per l’Amca Elevatori che ospita Parma al PalaCusInsubria

C’è in palio il primato del girone B della Serie B di basket in carrozzina nel match che sabato 12 (ore 16,30, a porte chiuse) al PalaCusInsubria vedrà opposta la Handicap Sport Amca Varese alla Gioco Parma: biancorossi ed emiliani si presenteranno in campo appaiati in testa al raggruppamento con 3 vittorie e nessuna sconfitta.

L’Amca Elevatori ha infatti vinto con distacchi oceanici le due partite disputate nei giorni scorsi: 9-93 inflitto in trasferta a Seregno (Silva 26) e 106-18 in casa contro l’Icaro Brescia (in tre oltre quota 20: Silva, Roncari, Diene) a dimostrazione delle differenze che ci sono all’interno del girone.

Parma però è di un’altra pasta e ha vinto con ampio margine i propri incontri (seppure la differenza canestri complessiva di Varese sia molto più larga), motivo per cui Roncari e soci dovranno approcciare l’incontro con la dovuta concentrazione. Il regolamento prevede che le prime due di ogni gruppo si qualifichino per la seconda fase del campionato e quasi certamente saranno proprio Amca e Gioco a proseguire l’avventura: quello del PalaCus sarà però un buon test e anche uno spareggio per avere una capolista solitaria.

Accennato al fatto che si giocherà a porte chiuse, va però ricordato che i tifosi potranno seguire la partita in diretta attraverso la pagina Facebook della Handicap Sport Varese. Dopo il match con Parma, ultimo del girone di andata, i biancorossi e le squadre avversarie osserveranno un riposo: il torneo riprenderà nell’ultimo weekend di febbraio con l’Amca Elevatori in casa contro Verona.