Scontro tra furgone e moto a Cittiglio, centauro ferito

Incidente stradale tra un furgone e una motocicletta a Cittiglio: poco prima delle 17 i due veicoli si sono scontrati all’incrocio tra la Statale 394 e la perpendicolare via del Carro.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, con ambulanza della Croce Rossa di Gavirate e automedica: il giovane motociclista è stato portato in ospedale in “codice giallo“, ferito ma non in immediato pericolo di vita. Soccorso anche l’altro conducente, un uomo di 70 anni.

Toccherà ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.