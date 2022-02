Serata movimentata a Legnano: la Polizia di Varese ha eseguito alcuni arresti

Giovedì 10 febbraio, in una zona commerciale di viale Cadorna, alcune persone sono finite agli arresti. L’operazione, i cui dettagli non sono stati ancora ufficializzati, è stata condotta dalla Questura di Varese.

L’episodio, avvenuto in orario serale, ha destato l’attenzione di alcuni residenti, preoccupati per quanto stava accadendo, soprattutto perchè sarebbero stati uditi colpi di arma da fuoco, non ancora confermati dalle autorità.