“Gli immaturi siete voi”: anche a Varese studenti medi in piazza contro la proposta del governo per gli esami di maturità

“Gli immaturi siete voi”: è potente lo slogan con cui gli studenti dei licei stanno scendendo in piazza in molte città d’Italia.

E anche a Varese gli studenti medi si sono ritrovati in piazza Monte Grappa, nel cuore della città, per protestare, e il nuovo tema delle manifestazioni è il ritorno degli scritti in presenza agli esami di maturità, tema che si è aggiunto alle proteste per la tragica fine di Lorenzo, il diciottenne in alternanza scuola lavoro morto diversi giorni fa.

«La proposta fatta dal Ministro Bianchi in merito all’esame di maturità è inaccettabile, soprattutto considerando che nella discussione politica gli studenti non sono stati minimamente ascoltati – ha spiegato la rete degli studenti nel documento che ha presentato la protesta – Cioè che ha spiazzato la popolazione studentesca è stato sicuramente il fatto che non sia stato minimamente tenuto in considerazione il fatto che la preparazione svolta durante gli ultimi mesi è stata proiettata verso la realizzazione di un esame orale, al limite corredato dal tema di italiano. Inoltre è assolutamente insensato propinare una normalità apparente agli studenti che un triennio normale non lo hanno mai avuto, visto il fallimento della DaD precedentemente ammesso dalla ministra Azzolina».

Alla manifestazione varesina, in piazza Monte Grappa, erano almeno in 400, provenienti da diversi istituti della provincia.