Il teatro Sociale e il Comune di Busto Arsizio puntano sulla lirica

La convenzione approvata oggi dalla giunta con il Teatro Sociale prevede, tra le altre iniziative, l’organizzazione di “BA Lirica”, una nuova stagione musicale dedicata all’opera lirica che comprenderà concerti, spettacoli e incontri con il pubblico per implementare l’offerta culturale della Città con un programma di alto livello qualitativo e attrattivo anche per spettatori provenienti da altre città.

Oggi la presentazione della stagione, promossa dal teatro Sociale e dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Educarte, ADADS Acdemy, 150 Orchestra sinfonica, Fondazione comunitaria del Varesotto e Fondazione Cariplo .

«Con BA Lirica si realizza il sogno di riportare la lirica in città, nel suo tempio – ha detto la vicesindaco Manuela Maffioli -. Abbiamo iniziato dalle fondamenta con Opera Domani per coinvolgere e preparare i bambini, il pubblico di domani, poi, nonostante la pandemia, è continuato un grande lavoro dietro le quinte (e non solo visto che è stata riaperta la buca per l’orchestra sul palco) che ha portato alla produzione della Traviata che è andata in scena a settembre e a dicembre con un grande successo di pubblico. Abbiamo notato interesse, alla seconda rappresentazione sono stati venduti 495 biglietti, segno che il sogno era realistico. Con questa iniziativa, che prevede un cospicuo investimento da parte dell’Amministrazione, recuperiamo un genere tutto italiano, l’opera, che potrà portare in città flussi di pubblico importanti e generare sviluppo per le imprese del territorio: auspico che la città sappia cogliere le opportunità che la cultura offre».

IL PROGRAMMA

1st International Voice Competition, un concorso per cantanti lirici, articolato su quattro giornate, 4, 5, 6 e 7 maggio, con giuria e stampa del settore. Nella serata conclusiva, aperta al pubblico, sono previste le premiazioni e il concerto dei cantanti finalisti e vincitori;

“Rigoletto”, nuova produzione del Teatro Sociale, con il coro e l’Orchestra dell’Opera di Busseto, la direzione artistica e musicale di Marco Beretta e la regia di Alberto Oliva. Rigoletto, la seconda opera della “Trilogia Popolare” di Verdi che il Teatro propone al pubblico nel giro di due stagioni (proposta iniziata con “Traviata”) sarà allestita nella settimana dal 9 al 14 di maggio. Durante la settimana saranno organizzati incontri introduttivi finalizzati alla preparazione del pubblico cittadino, a cura del direttore musicale e del regista. L’opera andrà in scena, in prima nazionale, domenica 15 maggio;

BA Lirica Galà, concerto di cantanti di fama internazionale accompagnati dall’Orchestra dell’Opera di Busseto con la direzione artistica e musicale di Marco Beretta, in programma il 23 ottobre;

BA Lirica Fringe, a contorno del Galà, 2 mini concerti nelle vie e nelle piazze di Busto, con gli allievi dell’ADADS, nel weekend del 22 e 23 ottobre;

“Il Trovatore”, a conclusione della “Trilogia Popolare” di Verdi, nuova produzione del Teatro Sociale, con il coro e l’Orchestra dell’Opera di Busseto, la direzione artistica e musicale di Marco Beretta e la regia di Alberto Oliva. L’opera andrà in scena, in prima nazionale, domenica 11 dicembre, ad apertura della stagione teatrale 2022/23.

Per info e biglietti: teatro Sociale via Dante 20 tel 0331 679000 info@teatrosociale.it

I residenti in città che acquisteranno il biglietto alla cassa del teatro avranno l’opportunità di usufruire di uno sconto. I biglietti saranno in vendita anche sul circuito Vivaticket .