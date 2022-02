Torna la palla ovale: il Rugby Varese fa visita all’A&U Milano

La Serie B è ferma ormai da metà dicembre, le ferie natalizie e soprattutto l’evoluzione della pandemia hanno costretto numerose squadre ad una lunga pausa, ma per il Rugby Varese l’attesa sta per terminare, finalmente. I biancorossi torneranno in campo questo fine settimana, domenica 13 febbraio alle ore 14:30.

I varesini riprenderanno il loro cammino con una trasferta molto impegnativa, che

vedrà gli uomini di capitan Borello tentare l’impresa sul sintetico del “Crespi” di Milano, casa dell’Amatori & Union. L’ultima partita giocata dal Varese, prima dell’imminente ripresa, è stata disputata proprio contro la formazione milanese, il 12 dicembre. Ma quell’incontro fu sospeso a causa di una circostanza molto rara,

ovvero l’infortunio dell’arbitro. Durante la partita infatti il direttore di gara si fermò per colpa di un fastidioso stiramento, di conseguenza e come da regolamento il match è stato ufficialmente annullato, intorno al minuto 50′.

L’incontro che andrà in scena questo week end rappresenta dunque il recupero di questa partita annullata a dicembre. Una sorte strana, ma che ha fatto sicuramente comodo al

Varese, che si era presentato all’incontro precedente con molti infortuni e assenze causate dal Covid. Dopo settimane difficili, dovute alla pandemia, i biancorossi sono riusciti a riprendere gli allenamenti e si sono riviste tante presenze durante le sedute settimanali.

Al Varese servirà comunque una prestazione di carattere e disciplina per mettere in difficoltà l’Union, una squadra che sta disputando un campionato più che positivo ed è in grado di giocare un rugby veloce e molto offensivo. Lo staff tecnico del Varese potrà fare affidamento su un gruppo partita promettente, dove si vede ancora qualche assenza in mischia mentre la linea dei trequarti è al completo. È prevista una novità in mediana, dove Affri prenderà il posto di Pandozy, spostato ad estremo, e andrà a fare coppia con il giovane Sacchetti.

In mischia chiusa invece potrebbe esserci l’esordio in maglia seniores per il seconda/terza linea Perin, atleta dell’under 18 da poco inserito nel gruppo della prima squadra.

«Siamo contenti di aver ripreso ad allenarci a pieno regime – esordisce coach Piazza -. Possiamo finalmente riprendere il campionato, sperando che non ci siano altre pause. Contro l’Union sarà una partita di sacrificio, dove però vogliamo dimostrare le nostre qualità anche in attacco. Non è mai facile giocare nel loro campo, ma noi andremo lì per combattere fino all’ultimo. Sono state settimane molto complicate: dopo i lunghi stop non è facile ripartire subito con tutto il gruppo, ma grazie ai nostri ragazzi abbiamo invertito la situazione, ci siamo uniti, abbiamo ritrovato il giusto entusiasmo e, nonostante un po’ di ruggine, i risultati si sono visti negli

allenamenti. Non ci resta che andare a Milano, fare la nostra partita e concluderla con la consapevolezza di aver dato tutto su quel terreno di gioco».