Un manuale per far avvicinare allo sport i bambini

NOTIZIARIO UISP del 9 febbraio 2022

CALCIO – A Brescia nuovi allenatori formati… e da formare

Si è concluso con l’esame di sabato 5 febbraio, il primo corso per allenatori di Calcio, organizzato dal Comitato Territoriale di Brescia. Il corso prevedeva la frequenza di 46 ore, delle quali 34 specifiche sulla disciplina e 12 ore di Unità didattiche di Base.

Con le nuove normative è necessario che ogni asd o ssd interessata abbia tecnici qualificati e riconosciuti dall’Ente affiliante e questo vale, ovviamente, anche per gli allenatori di calcio. Agli aspiranti allenatori sono state proposte lezioni molto varie: dall’anatomia all’alimentazione, dalla prevenzione degli infortuni alla metodologia di allenamento. È stato dato spazio anche alla parte psicologica e di gestione del gruppo e al racconto di cos’è UISP, cosa fa e quali sono i valori sui quali si fonda.

La parte “tecnica”, più strettamente legata al gioco del calcio, è stata gestita dal professor Andrea Massolini, viceallenatore della Primavera del Brescia Calcio, quella di anatomia e biomeccanica dalla dottoressa osteopata Elisa Cattaneo, la parte di alimentazione dalla dottoressa Greta Sandrini e quella psicologico-relazionale dalla dottoressa Erika Benedetti. Sono intervenuti, per parlare di Uisp, della sua storia e dei sui valori, Luciano Ungaro, formatore nazionale, e la professoressa Paola Vasta, presidente del Comitato territoriale Uisp di Brescia.

I 17 iscritti hanno seguito parte delle lezioni online, ma sono anche scesi in campo, con il professor Massolini, per assistere ad alcune sedute di allenamento.

Visto il grande successo dell’iniziativa, il Comitato Territoriale di Brescia è già al lavoro per proporre nuovamente un corso simile, per dare la possibilità ad ancora più realtà affiliate di crescere e migliorare la propria offerta di sport per tutti.

LEGGERE SPORT – Bambini e sport: “Facciamo squadra”

Torna, in versione on line, “Genitori si diventa” la collana edita dal gruppo Gedi, che contiene il manuale “Facciamo squadra. Il movimento e lo sport”, dello psicologo Fabio Lucidi. Si tratta di un libro ricco di riflessioni e spunti non solo per avvicinare i figli allo sport, ma anche per imparare a gestirne tutte le varie sfumature psico-emotive.

“È vero che questo campo diventa spesso fonte di preoccupazioni e ansie per i genitori – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – di fronte alle scelte da compiere, ma la cultura genitoriale e il rapporto equilibrato tra genitori e figli può essere un buon accompagnamento in questo spazio”.

Stile di vita sano, confrontarsi con gli altri, far propri valori importanti: le ragioni per cui i bambini dovrebbero fare sport sono molteplici, e si legano a processi di sviluppo legati non solo al benessere fisico, ma anche a quello psicologico e sociale. Secondo i dati Istat, però, solo il 52% dei ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni pratica uno sport con continuità. Nelle varie fasi dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza, il rapporto con l’attività fisica cambia, ma una costante rimane: fa bene.

L’EVENTO – Subacquea Uisp: a Genova torna il Premio Marcante

È tutto pronto per la 22a edizione del Premio Marcante, che verrà consegnato il 19 febbraio, a Genova, presso il “Galata-Museo del mare”. La manifestazione nazionale organizzata dalla Subacquea Uisp è sempre stata una tappa fondamentale del calendario del Settore di Attività.

Il Premio viene conferito a chi si sia distinto nella promozione della sicurezza in immersione e nella salvaguardia della vita umana in acqua. Negli anni sono stati premiati subacquei, associazioni, corpi dello stato, giornalisti, medici e varie professionalità del settore. La consegna del Premio si terrà sabato 19 febbraio e sarà anticipata dalla mostra sulla “Storia del Cristo degli Abissi”, dall’8 al 21 febbraio, mentre alle 16 del 19 febbraio si terrà una conferenza su “Generazioni a confronto”, con gli interventi di Stefano Carletti, Ninni Ravazza, Andrea Murdock Alpini e Franco Martini, coordinata da Alberto Balbi.

L’assegnazione del Premio sarà effettuata da una giuria coordinata da Enrico Maestrelli, dirigente della Subacquea Uisp. La giuria sceglierà tra i candidati proposti dagli utenti che compileranno la scheda di segnalazione CLICCANDO QUI.