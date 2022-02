Da un piccolo impegno individuale ad una vera rete: Strade Pulite fa appello alla comunità

E’ iniziato tutto nel lontano 2015 quando Damiano Marangoni, ormai soprannominato come “ciclista green” o “pulitore della Valganna”, ha deciso di dedicare qualche ora al giorno alla pulizia della statale della Valganna. Gli ci sono voluti pochi mesi per diventare una leggenda nel locale. Impegno, dedizione, tempo, rispetto e amore, questo è ciò che il “ciclista green” ha investito per i suoi luoghi. A macchia d’olio l’entusiasmo di Damiano si è diffuso e tanti cittadini ne hanno riconosciuto il valore. Un attimo prima non si sapeva quasi il significato di tutela ambientale e, un attimo dopo, Damiano Marangoni aveva fondato Strade Pulite, un associazione di volontari che lotta contro l’abbandono dei rifiuti attraverso azioni di pulizia.

Dal 2015 ad oggi le cose sono cambiate. I volontari, aumentati esponenzialmente, hanno potuto dividersi in squadre per coprire i diversi territori, che ormai interessano tutta la provincia di Varese fino all’Alto Milanese. Gli obiettivi di Strade Pulite, rispetto alla sensibilizzazione della popolazione al bene comune e al senso civico, sono così riusciti ad entrare anche in molte scuole e comuni del territorio con l’obiettivo finale di educare al contrasto dell’abbandono di rifiuti lungo strade e boschi. Un percorso in “salita” quello per Strade Pulite che ogni anno cerca di estendere la sua mission. Per questa ragione il fondatore Damiano Marangoni ha deciso di mandare un appello alla comunità per trovare sostegno, anche economico:

«Caro Amico di Strade Pulite, conosci la nostra attività di sensibilizzazione riguardo il bene comune, il senso civico, l’amore per l’ambiente attraverso i nostri eventi di raccolta, ci ringrazi e condividi tutte le nostre attività e te ne siamo grati, la tua funzione divulgativa è fondamentale come l’azione sul campo dei nostri Volontari. Come saprai stiamo facendo un passo importante, stiamo diventando maggiorenni. Dopo 7 anni dall’inizio avventuroso dove ci siamo “fatti le ossa” e l’esperienza giusta ora è arrivato il momento di partire con un serio progetto socio ambientalista che coinvolga sia il settore pubblico della nostra società, (come già facciamo attraverso le collaborazioni con svariate Amministrazioni nei territori dove siamo presenti) sia il settore privato.

Già qualche azienda, che d’ora in poi definiremo partner di Strade Pulite, ha iniziato a darci una mano e molte lo vorrebbero fare ma senza un nostro inquadramento non possono, per eliminare questo limite stiamo definendo ciò che saremo a livello giuridico-fiscale.

Da dicembre ho voluto dare una accelerata con l’apertura di ben 5 nuove squadre sul territorio e questo mese ne apriremo altre 3, sempre più persone si iscrivono e diventano volontari o coordinatori che vengono preparati e seguiti da noi in una organizzazione che diventerà sempre più professionale, diventeremo il pacifico esercito della civiltà. A breve, grazie alla collaborazione con una importante società varesina ci doteremo di sito e App per rafforzare la forza divulgativa e di reclutamento, soprattutto di giovani con l’apertura dell’account Tik Tok e Instagram oltre ad espandere il glorioso account Facebook arrivato a oltre 5600 seguaci. Definito anche quello che sarà il nostro modus di sviluppo sul territorio – continua Marangoni – come le operose api creeremo un alveare le cui celle saranno i territori delle nostre squadre gestite da un Coordinatore che verrà preparato e risponderà direttamente a me, con punto di riferimento le città con le cui amministrazioni vorremmo dialogare e collaborare sul modello Luino. La recente riorganizzazione dei troppo vasti e dispersivi gruppi dell’alto varesotto e alto milanese va in questo senso.

Dato per scontato l’ambientalismo che rimarrà fondamentale, Strade Pulite vorrà sempre più occuparsi anche di sociale non solo valorizzando i concetti di bene comune e senso civico come già fa, ma occupandosi attivamente di educazione con le nostre prime lezioni negli istituti scolastici superiori e la valorizzazione e il recupero di risorse umane in difficoltà. Non vi nascondo il sogno di poter dare, in un futuro non troppo lontano, un impiego ai nostri volontari che non ne hanno, a dimostrazione della nostra sensibilità, nel modulo di ingresso al mondo Strade Pulite abbiamo deciso di dare dei vantaggi a disoccupati e studenti.

Il 2022 rappresenterà il momento cruciale e l’anno zero per il nuovo corso di Strade Pulite e come potete immaginare dovremo sostenere anche spese di registrazione e altro. In sette anni ci siamo soffermati raramente sulla richiesta di donazioni perché abbiamo preferito dimostrare prima di che pasta siamo fatti, con le nostre centinaia di operazioni di raccolta abbiamo ampiamente confermato che siamo una organizzazione che antepone i bei fatti alle solite, sterili parole. – sottolinea il fondatore – Caro sostenitore è arrivato il momento di dare una mano concreta al decollo della nostra astronave, ora l’unico modo è ancora rappresentato dal mio misero conto Paypal, non serve molto, anche € 5 possono fare la differenza. Prometto che andrò personalmente da ognuno a ringraziare (se in zona).

Sono sicuro che accoglierete il mio appello che servirà a dare la spinta iniziale ad un progetto che poi avrà la forza e le gambe per andare speditamente avanti da solo con l’aiuto delle tante risorse private green dei nostri territori che non mancherò di visitare».

Per le donazioni QUI (all’interno l’Iban).