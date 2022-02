Un nuovo pulmino in dono ai ragazzi all’Anffas di Luino

“La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza di pensieri crea profondità. La gentilezza del donare crea amore (Lao Tse)”

Nella giornata di mercoledì 16 ottobre nella famiglia dell’Anffas di Luino è arrivato un nuovo pulmino. Negli ultimi anni, con l’ingresso di Emilia Palazzo a presidente della Onlus, tante sono state l’iniziative portate avanti. Frutto di impegno, dedizione, amore e sicuramente anche delle piccole e grandi donazioni pervenute.

L’Anffas di Luino ha deciso di riservare tutte queste donazioni, alcune devolute dalla popolazione e altre provenienti dalle due raccolte fondi che ogni anno l’associazione organizza, una sotto Natale con la distribuzione di sacchetti di riso personalizzati e una per Pasqua con uova di pasqua arricchite da gadget, per migliorare sempre di più il contesto in cui i ragazzi quotidianamente vivono e, infine, per regalare loro qualche gita fuori porta o esperienza nuova.

“E’ stata una giornata specialissima per i ragazzi di Anffas – si legge nel post della pagina Facebook “Anffas Onlus Luino” – Grazie all’amore dei tanti amici che ci vogliono bene, abbiamo comprato il nuovo pulmino!!! E ora via con le gite!!!!”

«L’associazione ringrazia tutti gli amici che condividendo il nostro progetto e i nostri ideali ci stanno vicini», ha concluso la presidente Emilia Palazzo.