Varese al lavoro per l’anticipo di Gozzano

La sconfitta contro il Novara è stata molto difficile da digerire in casa Varese. Non solo per il risultato, che ha di fatto ipotecato il primo posto per gli azzurri, ma per il gol di mano che ha deciso il match e che ha portato ad aspre polemiche.

I biancorossi devono però voltare pagina il prima possibile per non rischiare di distrarsi e perdere altri punti per strada. Il prossimo impegno sarà contro un’altra novarese: il Gozzano. La gara che si disputerà allo stadio “D’Albertas” è stata anticipata a sabato 12 febbraio (ore 14.30) in vista del prossimo turno infrasettimanale di mercoledì 16 che vedrà Disabato e compagni di nuovo al “Franco Ossola” contro il Borgosesia.

I ragazzi di mister Ezio Rossi hanno lavorato al centro sportivo delle Bustecche per ritrovare la concentrazione e ripartire al meglio. In vista di sabato a Gozzano i biancorossi hanno anticipato anche la classica partitella in famiglia al mercoledì. Squalificato Luca Di Renzo per somma di ammonizioni, sarà assente anche Leonardo Baggio, ancora alle prese con un guaio muscolare, e potrebbe mancare anche Gabriele Premoli, a riposo per un problema al ginocchio.

Intanto, tornando alla sciagurata gara contro il Novara, la società biancorossa non ha ricevuto multe, nonostante le vibranti proteste durante e soprattutto dopo la gara. È difficile non pensare che si tratti di una compensazione per il fallo di mano non visto in campo da parte dell’arbitro.