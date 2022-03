A2a realizzerà 10 aree dedicate alla ricarica di auto elettriche a Busto Arsizio

A2a realizzerà aree dedicate alla ricarica delle auto elettriche a Busto Arsizio. La giunta ha approvato, su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, lo schema di protocollo di intesa per la realizzazione, l’installazione e la gestione, da parte di A2A E-Mobility srl, delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici nell’ambito del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.

A2A E-Mobility si impegna a realizzare almeno 10 “Aree dedicate”, composte dall’infrastruttura di ricarica e dagli stalli riservati alle auto durante l’erogazione del servizio. Le stazioni di A2A si integreranno con quelle già esistenti che sono state mappate dall’Ufficio Ecologia e saranno parte di un piano complessivo da realizzare entro i prossimi 5 anni, comprendendo ovviamente le scelte già operate in previsione della partecipazione del Comune ai bandi regionali e nazionali.

L’accordo fa parte del pacchetto di opere che la società dovrà realizzare nell’ambito della riqualificazione e gestione dell’illuminazione pubblica cittadina.

I punti in cui verranno realizzate le aree di ricarica

Via Machiavelli 5

Piazza G. Garibaldi

Parcheggio Via Bellini

Parcheggio via Magenta

Via Leonardo Da Vinci – fronte Convento

Via Pirandello/Via Ostiglia

Via Cadorna/Via Sardegna – 1

Via Cadorna/Via Sardegna – 2

Via Volturno/angolo Diaz – 1

Via Volturno/angolo Diaz – 2