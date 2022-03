Aiuti all’Ucraina da Varese: ecco l’elenco delle cose che servono e dove portarle

L’associazione di Promozione Sociale“Anna-Sofia”, fondata nel 2008 per favorire l’integrazione, è costituita perlopiù da persone provenienti dall’Ucraina che vivono, lavorano e studiano in Italia ed è presieduta dalla sua fondatrice Halyna Bizhyk.

Con lo scoppio della guerra l’Associazione ha promosso una raccolta di farmaci e primo soccorso, beni alimentari e indumenti per bambini di cui abbiamo raccontato in questo articolo:

Gli organizzatori ci hanno mandato la lista aggiornata dei beni di cui hanno bisogno, e per i quali prosegue la raccolta:

FARMACI E PRIMO SOCCORSO

– Lacci/fasce emostatici (Tactical Tourniquet Medico Militare)

– Prodotti emostatici (cerotti, bende, unguento, cotone, tampone ecc.)

– Bende sterili e non (diverse misure)

– Bende elastiche di fissaggio

– Creme per ustioni (Foille, Streptosil – scottature)

– Pomata per le ferite (Trofodermin)

– Bendaggio antiscottatura in idrogel di diverse misure

– Bendaggio elastico compressivo

– Cerotto battericida

– Cotone idrofilo o tamponi di cotone

– Siringhe

– Forbici e pinzette mediche

– Antisettico per lavaggio ferite

– Betadine gel

– Paracetamolo (Tachipirina)

– Antiinfiammatorio (Ibuprofene, OKI)

– Carbone attivo

– Nitroglicerina in pillole (per cuore)

– Antispasmica colica (Buscopan, Antispasmina colica)

– Garze

– Tute di bioprotezione

– Guanti in lattice uso medico

– Mascherine di protezione medica

– Disinfettati (per mani e superfici)

– Alcol 70%

– Salviette disinfettanti

– Set per flebo

– Amoxicillina

– Collare rigido regolazione taglia

ALTRO

– Intimo termico

– Scarpe invernali uomo, donna

– Biancheria da letto

– Cibo in scatole a lunga conservazione/ pasta/ riso/ biscotti ecc.

– Cibo per bambini/ omogenizzati/ in polvere

– Pannolini/biberon/ciucci

– Piatti, forchette, cucchiai Usa e Getta/

– Carta Scottex/Carta igienica

– Tappettino/ materassino (da sport)

– Prodotti per igiene personale (assorbenti, spazzolini, gel igienizzante mani, detergenti ecc.)

– Lanterne/Batterie/ Generatori

– Sacchi a pelo, coperte, impermeabili, cuscini, termocoperta

Il materiale potrà essere portato presso i punti di raccolta di Varese in via Maspero 20, presso la sede di Anna Sofia (lunedi -venerdi dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 14 alle 18) e presso Mini Mix Markt, in via Medaglie d’Oro 37 (dal lunedi alla domenica, dalle 9 alle 20), o di Montano Lucino (CO) presso il Mix Markt di via Adda 4/a dal lunedi alla domenica, dalle 9 alle 20.

L’Associazione ringrazia per quanto potranno fare i donatori.