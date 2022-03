Aiuti per l’Ucraina, a Sesto Calende la raccolta di indumenti invernali

Continua a Sesto Calende la solidarietà nei confronti del popolo ucraino a quasi due settimane dall’inizio della guerra. Dopo aver sottoscritto all’unanimità un documento congiunto di ferma condanna nei confronti l’invasione russa nell’ultimo consiglio comunale di mercoledì 2 marzo (il documento è in fondo all’articolo), l’amministrazione comunale ha attivato le prime iniziative di aiuto e sostegno.

Da sabato 5 marzo è infatti possibile partecipare alla raccolta di farmaci acquistando e donando medicinali alla Farmacia Sesto Calende di via Manzoni 32, mentre a partire da domani, mercoledì 9 marzo, avrà il via la raccolta di indumenti invernali per adulti e bambini destinata alla popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Le tre componenti del consiglio comunale, Lega delle Libertà, Insieme per Sesto e Sesto 2030, insieme agli uffici comunali, al Coordinamento delle associazioni e ai gruppi di volontariato sestesi prepareranno il centro di raccolta in sala consiliare (palazzo del municipio) di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 marzo, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Le tipologia di indumenti invernali raccolti, fa sapere il Comune, sono: pantaloni, maglioni/camicie, giubbotti, cappelli, sciarpe, guanti. Si raccomanda inoltre di consegnare indumenti puliti ed in buono stato (per motivi igienici calze e intimo solo nuovi). I beni raccolti verranno spediti nel fine settimana tramite canali istituzionali. Sarà cura del comune di fornire un report sull’esito della spedizione.