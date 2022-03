Alessio Schiavo espone a Villa Bono Cairoli

In occasione delle Giornate FAI di Primavera l’artista gallaratese presenta una mostra personale nella dimora storica e presso la Chiesa di S. Rocco e della Beata Vergine della Neve

Sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, nell’ambito delle Giornate FAI di Primavera, Villa Bono Cairoli e la Chiesa di S. Rocco e della Beata Vergine della Neve a Vaprio d’Agogna (NO), ospiteranno la mostra personale di Alessio Schiavo dal titolo DIALOGHI DEL SILENZIO CHE CANTA a cura di Christian Vittorio M. Garavello.

Il ciclo di opere dell’artista, inedite, è frutto di un progetto appositamente pensato per l’evento in dialogo con gli splendidi spazi della dimora storica e della Chiesa.

Le opere sviluppano un ulteriore passo nella ricerca di Alessio Schiavo, che privilegia l’indagine dell’artista tra la materia pittorica, pastelli a cera e solventi, e il supporto, quasi sempre autoprodotto utilizzando carta accoppiata su tela.

Con questa mostra, l’artista indaga un nuovo approccio al suo operare, ovvero, il rapporto con un luogo dotato di una spazialità precisa: gli spazi della Villa e della Chiesa, non vengono intesi come sfondi neutri sui quali collocare le opere, ma entrano in vivo contatto con esse, giungendo ad attivare quel Dialogo cui il titolo della mostra si riferisce.

DIALOGHI DEL SILENZIO CHE CANTA

Personale di Alessio Schiavo

A cura di Christian Vittorio M. Garavello

Sabato 26 e domenica 27 marzo 2022

Dalle 10:00 alle 18:00

Nell’ambito delle Giornate FAI di Primavera

Villa Bono Cairoli e Chiesa di S. Rocco e della Beata Vergine della Neve

via san Rocco 4, Vaprio d’Agogna (NO)

