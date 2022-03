Alle Arti i bambini scoprono “Un papà sopra le righe”

Sabato 26 marzo 2022 alle 16 al Teatro delle Arti di Gallarate è in scena lo spettacolo “Mai grande – un papà sopra le righe”, di e con Annalisa Arione e Dario de Falco.

Cosa serve per essere un genitore perfetto? Alberto non ha dubbi: per prima cosa ci vuole un bambino. Quindi se ne inventa uno e lo chiama Tobia. Poi servono miliardi di kg di divertimento, un sacco di risate, giri in moto a tutta birra e immersioni nell’oceano per scoprire dove vivono i bastoncini di pesce.

“Questo serve!” pensa Alberto, “è così che si fa per essere genitori supermegaultrafantastici!”

Tobia, invece, non cerca un genitore perfetto ma un genitore che, anche se sbaglia, non smetta di provare a fare la cosa giusta. Un genitore che trovi il

tempo di cantare una ninna nanna, di abbracciare e, quando ci vuole, di rimproverare e poi spiegare. Questa è la storia di quanto è difficile capirsi e

di come, per farlo, sia necessario affrontare la cosa più bella e complicata del mondo: stare insieme, semplicemente.

Età consigliata: dai 4 anni

Biglietti bambini 5€ – adulti 10€

contatti@teatrodellearti.it