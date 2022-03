Auto sulla folla in Belgio, 6 morti e decine di feriti

Sale a 6 il bilancio delle vittime dell’incidente avvenuto prima dell’alba a Strépy-Bracquegnies, villaggio La Louviere in Vallonia, nel Belgio.

Questa mattina, domenica 20 marzo, prima delle 5 un’auto è finita contro la folla in piazza per il carnevale.

Come riporta l’agenzia Ansa, secondo quanto ha riferito il sindaco della cittadina, Jacques Gobert, «un’auto in corsa si è lanciata nella folla che si era radunata per vedere il ‘ramassage des Gilles‘», il raduno di alcune maschere tradizionali del carnevale.

I feriti sarebbero decine (foto, twitter “Infos Françaises“).