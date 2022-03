Balestrini torna in pista a sei mesi dall’incidente di Imola

Laurence Balestrini, il pilota automobilistico di Saronno che nel 2019 si laureò campione nazionale di Formula Renault, è pronto a tornare in pista a circa sei mesi dal grave incidente di Imola che ne aveva interrotto l’attività sportiva.

Balestrini ha annunciato di avere rinnovato la partnership con il Viola Formula Racing – la scuderia con cui conquistò il monomarca Renault – grazie alla quale sarà di nuovo al volante: il rientro è fissato per fine marzo sul tracciato toscano del Mugello. Nel fine settimana tra venerdì 25 e domenica 27 è infatti in previsione il primo appuntamento stagionale della Formula X, un campionato suddiviso in diverse categorie: Balestrini non ha per il momento comunicato i dettagli della sua partecipazione ma tornerà nello stesso ambito in cui aveva gareggiato lo scorso anno.

A Imola il pilota saronnese era stato coinvolto in uno scontro al seguito del quale la sua monoposto si era pericolosamente ribaltata: il bilancio era stato di una clavicola rotta, diverse contusioni e un forte spavento che però non ha certo fatto perdere la passione per le corse a Balestrini.