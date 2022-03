Cade dalla moto: uomo trasportato in elisoccorso

Incidente questa sera in vale Europa a Leggiuno intorno alle 19. Un uomo di 62 è caduto dalla moto e sono in corso gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Luino. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il ferito in codice rosso all’ospedale del Circolo di Varese.

Foto d’archivio