I cittadini di Olgiate Olona abbracciano i profughi ucraini all’oratorio

Italiani e ucraini insieme per una giornata in oratorio dove conoscersi e creare un’integrazione in un tripudio di bandiere gialle e blu e tricolori. Questo l’intento dell’appuntamento di sabato 26 marzo negli spazi dell’oratorio SS. Stefano e Lorenzo di Olgiate Olona tra i cittadini ucraini ospitati in suolo comunale, le famiglie ospitanti, la Parrocchia, l’Amministrazione e le Associazioni.

L’amministrazione olgiatese, insieme alle associazioni del territorio, si è impegnata si diversi fronti per gestire l’arrivo dei profughi in fuga dall’Ucraina in fiamme per volere del presidente russo Putin.

Proseguono, dunque, le iniziative di raccolta fondi (accoglienza, alloggio, inserimento scolastico, etc.), raccolta beni di prima necessità (alimentari e igienici), distribuzione a famiglie, individuazione e sistemazione in alloggi (messi a disposizione da famiglie olgiatesi), trasporti verso hub sanitari e centri amministrativi, inserimento scolastico (reperimento materiale di cancelleria e libri), corso di alfabetizzazione per adulti e bambini, svago e inserimento sociale con individuazione di momenti associativi, progettazione di laboratori creativi, gite ed eventi, Attività sportiva, Assistenza “burocratica” (permessi di soggiorno, etc.).

