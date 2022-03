Tutta la comunità di Olgiate Olona coinvolta nell’assistenza ai profughi ucraini: “”

Il Comune di Olgiate Olona, insieme con le Associazioni e gli Enti del territorio – Caritas Buon Gesù, Caritas SS. Stefano e Lorenzo, Comunità pastorale S. Gregorio Magno, Gruppo Alpini di Olgiate, NidoMiPiace, Pro Loco e Protezione Civile comunale – ha predisposto una macchina operativa intesa a garantire un’adeguata accoglienza ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra e in arrivo (o già giunti) sul territorio olgiatese. (foto di Edoardo Marangon)

L’iniziativa si articola in quattro macro-aree di intervento: la raccolta di beni di prima necessità da distribuire ai profughi, l’istituzione di un fondo comune dove far convergere le donazioni per affrontare l’emergenza umanitaria, la predisposizione di una modulistica dove i cittadini olgiatesi che abbiano disponibilità possano manifestare la propria intenzione di accogliere cittadini ucraini in arrivo, l’individuazione di interpreti sul territorio comunale per agevolare tutte le incombenze burocratiche da espletare all’arrivo sul suolo nazionale.

«L’impegno profuso dalle Associazioni, che non si sono limitate a raccogliere l’invito della Amministrazione a far fronte comune davanti all’emergenza umanitaria, ma hanno invece preso parte in modo attivo ed encomiabile alla strutturazione dell’iniziativa – afferma il sindaco Giovanni Montano – si assomma alla sempre viva solidarietà dei cittadini olgiatesi, che anche in questa occasione mostrano una vivacità umana straordinaria».

Qui trovate il vademecum realizzato dal Comune di Olgiate Olona

Qui trovate la locandina con i beni che si stanno raccogliendo

Qui trovate la dichiarazione di disponibilità all’accoglienza