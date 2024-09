A Olgiate Olona si viaggia a 40 km/h per la Settimana Europea della Mobilità

Il Comune di Olgiate Olona promuove la Settimana Europea della Mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre, un’importante iniziativa promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare i cittadini sugli effetti negativi dei trasporti tradizionali sull’ambiente e sulla qualità della vita urbana. «Durante questa settimana – spiegano dall’amministrazione -, invitiamo tutti i cittadini a optare per modalità di trasporto più sostenibili, come camminare, andare in bicicletta, utilizzare i mezzi pubblici, condividere l’auto (car sharing) e preferire veicoli elettric»i.

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, sarà attiva un’ordinanza comunale che prevede un limite di velocità di 40 km/h su tutto il territorio per incentivare una circolazione più sicura e ridurre l’inquinamento. Inoltre, le scuole del territorio saranno protagoniste di iniziative speciali per promuovere la mobilità sostenibile tra i più giovani: gli studenti delle scuole medie Dante Alighieri saranno incoraggiati ad andare a scuola a piedi o in bicicletta per tutta la settimana, mentre quelli delle scuole primarie potranno partecipare ad un’uscita straordinaria del Millepedibus prevista per giovedì 19 settembre.

«Invitiamo tutti i cittadini – conclude la nota dal municipio -, dalle famiglie agli studenti, dai lavoratori agli anziani, a partecipare attivamente a questa settimana, scegliendo ogni giorno di muoversi in modo sostenibile per il bene dell’ambiente e della nostra comunità. Olgiate Olona dimostra ancora una volta il suo impegno per una mobilità più sostenibile, contribuendo a costruire un futuro più sano e vivibile per tutti».