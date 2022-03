Corsa Rosa UISP: crescono i gruppi di cammino per domenica 6 marzo

Torna la Corsa Rosa e anche quest’anno Uisp Varese partecipa con entusiasmo, gemellandosi con la storica manifestazione bresciana con gruppi di cammino e partecipazione digitale, per coinvolgere i soci e ispirare momenti di riflessione sulle questioni di genere in occasione dell’8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna.

Domenica 6 marzo alle 10 la Corsa Rosa partirà dal centro di Brescia, mentre a Varese sarà possibile organizzare gruppi di cammino, a patto però di fare una foto da inviare poi a varese@uisp.it per testimoniare insieme a noi un impegno importante e condiviso. Nella sede di del Comitato Territoriale in via Lombardi a Varese sono disponibili le magliette della storica manifestazione bresciana: le t-shirt saranno gratuite per chi è già socio Uisp, ma l’occasione è per chi non è ancora socio: con 5 euro è possibile avere tessera Uisp, con tutti i servizi a cui questo dà diritto, e t-shirt della manifestazione. Le iscrizioni sono ancora aperte, è possibile contattare il Comitato recandosi in sede in orari di ufficio oppure scrivendo a varese@uisp.it.

In occasione dell’8 marzo, poi, la nostra presidente Rita Di Toro ha firmato un messaggio per questa speciale occasione. Per dare un metaforico abbraccio alle donne tutte, specialmente quelle che stanno vivendo la realtà della guerra, che in questi giorni sta toccando nel profondo l’Europa.

«UISP vuole ricordare come la donna abbia un ruolo fondamentale nella società odierna e vuole supportare ognuna di loro nelle varie fasi della propria vita. Ogni anno organizziamo la corsa in rosa, evento importante e molto sentito all’interno dell’associazione. L’emergenza sanitaria non ha fermato il nostro spirito progressista, né l’entusiasmo e abbiamo continuato, con tutte le misure precauzionali del caso, a camminare fiere di ciò che siamo. In questa occasione invio un augurio particolare a tutte le donne, vicine e lontane, a quelle giovani e a quelle più esperte, ma soprattutto l’augurio più grande lo mandiamo a tutte le donne che in questo momento stanno vivendo la guerra nel proprio paese».

«In questo momento drammatico – prosegue Di Toro – il mio pensiero va alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne che si sentono deboli, perché riescano a trovare la forza dentro di loro per superare le difficoltà piccole e grandi che troveranno sul proprio percorso. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno! Auguri!».

Rita Di Toro – Presidente Comitato Territoriale UISP Varese