Il costo della benzina, la giornata per le vittime del Covid e la Milano Sanremo nel podcast del 18 marzo

Le principali notizie di venerdì 18 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Ascolta “VareseNews – Le notizie del 18 marzo 2022” su Spreaker.

La benzina torna decisamente sotto i 2 euro in Svizzera, ma anche sul Diesel si registra un prezzo che torna a volte sotto i 2 euro ed è – almeno per alcuni – concorrenziale rispetto all’Italia.Al Gaggiolo il prezzo della benzina oscilla tra 1.88 e 1.91, a seconda dei punti. Il gasolio invece viene venduto a 2-2.01, comunque sotto il prezzo italiano. La convenienza per l’italiano dipende dalla distanza per raggiungere il valico, ovviamente.

Cento giorni senza pioggia e le scorte idriche scarseggiano. A risentirne è il bacino del lago Maggiore. Le precipitazioni nevose sono diminuite del 78% rispetto all’anno scorso Sommando la neve sulle montagne, l’acqua nei bacini e quella nel Verbano il totale attuale della riserva scende del 3.5% rispetto alla settimana precedente e risulta inferiore del 67.3% rispetto alla media del decennio fino al 2020.

In tutt’Italia oggi si sono commemorate le vittime del Covid. In due anni di pandemia le vittime sono state 57.000 di cui 3452 in provincia di Varese. Il 18 marzo lo ricordiamo, è stata proclamata giornata nazionale in memoria delle vittime del covid , “È Alla memoria delle vittime che ci inchiniamo – ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella -. Nel dolore dei loro familiari si riconosce l’intera comunità nazionale”.

Sono al confine tra Polonia e Ucraina i volontari dell’associazione Noi con Voi di Samarate al loro secondo viaggio per aiutare i cittadini in fuga dalla guerra. Per domenica in provincia sono attese 100 persone che verranno ospitate dalla rete creata dall’associazione.

Intanto comincia a crescere il numero dei bambini ucraini che entrano nelle classi delle scuole varesine. Nel centro di prima alfabetizzazione di Varese le domande di inserimento sono salite a 25. Il sistema per ora regge ma se i numeri dovessero aumentare in modo consistente non ci sarà spazio per tutti.

Fine settimana votato al grande ciclismo, sia al maschile sia al femminile.

Sabato è il giorno della Milano-Sanremo, la grande classica italiana di primavera che vedrà al via anche un varesino, Alessandro Covi. Il 23enne di Taino correrà in appoggio al capitano della UAE Emirates, lo sloveno Tadej Pogacar, uno dei grandi favoriti per la vittoria finale. Al via anche la Eolo-Kometa che proverà a mandare in fuga qualche corridore da lontano e si affiderà ad Albanese per il finale. Intanto la formazione diretta da Ivan Basso ha annunciato una nuova partnership con VisitMalta.

Per il ciclismo femminile è invece il momento del Trofeo Binda, la gara di World Tour donne che ogni anno si tiene sulle strade della Valcuvia con al via tanti grandi nomi del ciclismo rosa. Domenica la partenza avverrà da Cocquio Trevisago, arrivo come di consueto a Cittiglio intorno alle ore 16. Alla mattina c’è invece la gara internazionale giovanile valida per la Coppa delle Nazioni.

Le classi quinte della scuola primaria gabelli di Marnate, in valle Olona, hanno iniziato a sferruzzare. Su proposta di una insegnante hanno infatti aderito al progetto di Sheep Italia, promosso dal giornalista Saverio Tommasi:i bambini stanno realizzando dei quadrotti di lana che saranno assemblati in una coperta, destinata ai senzatetto. Un gesto solidale arrivato anche nelle famiglie dei marnatesi: i bambini hanno infatti portato l’uncinetto a casa, per continuare il lavoro con genitori e nonni

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify