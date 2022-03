In Svizzera la benzina è tornata sotto i due euro

La benzina torna decisamente sotto i 2 euro in Svizzera, ma anche sul Diesel si registra un prezzo che torna a volte sotto i 2 euro ed è – almeno per alcuni – concorrenziale rispetto all’Italia. In ogni caso i cartelli mostrano prezzi più bassi rispetto a quelli di settimana scorsa, quando anche in Ticino si era andati oltre i due euro al litro, ai valichi ma anche dentro al Cantone.

Rilevazione come sempre empirica, verificando nei vari punti sui due valichi principali della provincia di Varese (Gaggiolo di Stabio e Ponte Tresa), sulla strada lacuale del Verbano e al confine di Camedo, in val Vigezzo.

Al Gaggiolo il prezzo della benzina oscilla tra 1.88 e 1.91, a seconda dei punti. Il gasolio invece viene venduto a 2-2.01, comunque sotto il prezzo italiano. La convenienza per l’italiano dipende dalla distanza per raggiungere il valico, ovviamente.

Anche a Ponte Tresa i prezzi sono decisamente sotto i 2 euro per quanto riguarda la benzina: 1.814 (in Euro), 1.842, ma si scende anche fino a 1.728. E anche il gasolio si attesta sotto i due euro: prezzo medio di riferimento di oggi 1.965, ma anche qui ci sono oscillazioni in più o in meno.

Ai valichi del Verbano e della val Vigezzo

Al valico di Ribellasca–Camedo, in val Vigezzo (zona battuta nel weekend da molti), la benzina sta appena sopra 1.90, al valico di Zenna–Gambarogno sul Lago Maggiore la benzina 95 ottani sta a 1,95, per il Diesel si va a 2.12.