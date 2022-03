Dai bimbi ucraini a scuola a Varese al convoglio solidale con 77 profughi: storie di solidarietà dalla provincia

Una mobilitazione continua che ogni giorni si arricchisce di nuove testimonianze di solidarietà: il territorio della provincia di Varese sta dando prova di una straordinaria capacità di accoglienza con un fiorire ininterrotto di energie che si attivano per aiutare la popolazione ucraina in fuga dalla guerra.

A Varese l’esperienza di integrazione scolastica di due bambini è arrivata anche al Tg1 che ha dedicato alla scuola un servizio ad hoc. Come abbiamo raccontato si tratta della primaria Mazzini di Varese. In questi giorni la mamma partecipa alle lezioni assieme alla classe per l’inserimento graduale dei due gemellini di 9 anni, Martin e Maiia arrivati dall’Ucraina settimana scorsa e iscritti in meno di 24 ore alla primaria, vicino all’appartamento in cui hanno trovato alloggio e dove frequentano regolarmente le lezioni.

Oggi abbiamo riportato anche la testimonianza di due varesini partiti in furgone verso la Romania per salvare 3 mamme e 5 bambini. Un racconto ricco di incontri, momenti emozionanti e toccanti.

Si sta per concludere a buon fine anche l’esperienza del “convoglio solidale” delle associazioni della zona di Malpensa, partito dal confine Ucraina-Polonia nell’arco della notte con i 77 profughi ora in viaggio verso la provincia di Varese. Con loro c’era anche l’inviato di Varesenews Roberto Morandi che sta documentando i passaggi più importanti di questa esperienza.

La foto dal pullman del “convoglio solidale”

Intanto da Tradate la cooperativa sociale La Casa davanti al Sole di Venegono Inferiore e la Casa del giocattolo solidale di Varese hanno fatto sapere di aver avviato la costruzione di una rete di sostegno per le famiglie fuggite dalla guerra in Ucraina.

Anche negli uffici della Prefettura in queste ore si fa il punto della situazione. Il nuovo prefetto Salvatore Rosario Pasquariello fa sapere che anche su questo tema è aperto un filo diretto con Roma e la provincia di Varese si è già attivata: «Per la crisi umanitaria la protezione civile individua a livello regionale i commissari straordinari, le prefetture sono a fianco e daranno supporto attivando i centri di accoglienza già operativi in passato per l’emergenza Nordafrica, del 2011, e ultima quella legata al conflitto in Afghanistan. Fremo la nostra parte con gli uffici per gestire questa emergenza». Poi quello che potremmo definire il “fronte interno“.

Come aiutare i profughi ucraini in provincia di Varese

Sono state attivate moltissime raccolte sia di denaro che di medicinali e beni di prima necessità, ma anche di disponibilità ad ospitare persone, famiglie e bambini che fuggono dall’Ucraina.

Le singole iniziative potete trovarle in questo articolo.

Tra le principali segnaliamo:

CARITAS – la Caritas ambrosiana ha avviato una raccolta fondi: «Servirà a contribuire alla fornitura di beni di prima necessità agli organismi pastorali e umanitari delle Chiese locali e supporterà le Caritas dei Paesi limitrofi (Romania, Polonia e Repubblica Moldova) impegnate a favore dei profughi». Caritas Ambrosiana non raccoglie generi alimentari, coperte, farmaci o qualsiasi altro prodotto da inviare come aiuto umanitario, perché non può garantirne la consegna vista la situazione attuale – L’articolo

CROCE ROSSA – La Croce Rossa Italiana ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le enormi necessità cui stanno dando risposta senza sosta i volontari della Croce Rossa Ucraina – Come contribuire

PROTEZIONE CIVILE – La Protezione civile provinciale sta gestendo la raccolta farmaci e materiale sanitario da inviare all’Ucraina nel centro logistico alle Fontanelle di Malnate. La raccolta viene organizzata attraverso i Comuni. Per contribuire contattare la propria amministrazione comunale – Leggi

VARESE – Dal 2 marzo e fino al 10 marzo, dalle ore 16 alle ore 22, nell’atrio del cinema Multisala Impero di Varese è attiva una raccolta di beni e medicinale organizzata con associazione Cosmopolita, in collaborazione con il Consolato Generale di Ucraina di Milano. – L’elenco dei materiali

La tua testimonianza

Conoscete storie, esperienze o iniziative legate all solidarietà e al popolo ucraino in fuga dalla guerra? Inviaci una mail all’indirizzo redazione@varesenews.it con le vostre testimonianze e i riferimenti per essere contattati.