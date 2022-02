Vicini all’Ucraina: le principali iniziative in provincia di Varese

Sono moltissime in queste ore le iniziative organizzate o spontanee che stanno nascendo in tutta Italia per sostenere la popolazione dell’Ucraina.

Anche in provincia di Varese si moltiplicano raccolte di fondi e materiali da inviare nel paese alle prese con la guerra. Abbiamo raccolto alcune delle più significative, messe in campo da associazioni e organizzazioni affidabili e sicure, e le abbiamo organizzate in questo elenco per dar modo ai lettori di orientarsi. Anche perché, purtroppo, circolano già false raccolte di fondi per i profughi che scappano dalla guerra, con appelli inviati via mail, sui social o su Whatsapp.

Questo elenco che verrà aggiornato giornalmente per darvi conto di quanto si sta muovendo sul territorio provinciale e nei comuni limitrofi ma anche a livello lombardo e nazionale per quanto riguarda le organizzazioni più strutturate:

BUSCATE – L’associazione Italia-Ucraina di Buscate ha attivato un canale coi sindaci dell’Altomilanese, coordinati dal sindaco di Buscate Fabio Merlotti. Ecco come sostenere la raccolta fondi per acquistare beni e pagare carburante per il trasporto. Attivata anche una raccolta di medicine e materiale per il primo soccorso – Leggi

BESOZZO – L’associazione Italia-Moldova di Besozzo ha attivato una raccolta di beni di prima necessità per aiutare i profughi ucraini. La spedizioni partiranno da Besozzo ogni sabato, a partire dal 5 marzo. Si raccolgono generi alimentari di lunga conservazione e prodotti per l’igiene – Come contribuire

CARITAS – la Caritas ambrosiana ha avviato una raccolta fondi: «Servirà a contribuire alla fornitura di beni di prima necessità agli organismi pastorali e umanitari delle Chiese locali e supporterà le Caritas dei Paesi limitrofi (Romania, Polonia e Repubblica Moldova) impegnate a favore dei profughi». Caritas Ambrosiana non raccoglie generi alimentari, coperte, farmaci o qualsiasi altro prodotto da inviare come aiuto umanitario, perché non può garantirne la consegna vista la situazione attuale – L’articolo

CROCE ROSSA – La Croce Rossa Italiana ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le enormi necessità cui stanno dando risposta senza sosta i volontari della Croce Rossa Ucraina – Come contribuire

GALLARATE – A Gallarate grande partecipazione sta avendo l’iniziativa – avviata già settimana scorsa – della Banca del Tempo, che con il coordinamento di Georgia Gionchetta ha promosso una raccolta di materiali in raccordo con l’associazione Anna Sofia, una realtà storica nel Varesotto, attiva da molti anni e guidata da Alina Bhizik – Leggi

MALNATE – Aila onlus e Sos Malnate stanno organizzando una raccolta di fondi per acquistare prodotti di prima necessità che verranno poi portati nelle zone colpite dalla guerra – L’articolo

SAMARATE – Tra Samarate e Castano Primo si muove l’associazione Noi con voi, da anni in prima linea con il progetto “Una famiglia per tutti” – Leggi

VARESE – A Varese si sta strutturando una rete per approntare un sistema di accoglienza. Aderiscono ad oggi il Comune di Varese, Curia, Caritas, Croce Rossa, Banco Nonsolopane, Cooperativa Ballafon e Protezione Civile – L’articolo

VARESE – Il Coordinamento Volontariato Varese sta cercando di coordinare le offerte di materiale che stanno arrivando da diverse associazioni e da singole persone. L’associazione Anna Sofia si occupa poi del trasporto e della effettiva distribuzione in Ucraina – Leggi