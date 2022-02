Da Besozzo la raccolta di beni di prima necessità per i profughi ucraini

L’Associazione Italia-Moldova di Besozzo, ente di volontariato impegnato nella cooperazione internazionale umanitaria tra l’Italia e la Repubblica Moldova (Moldavia) da oltre vent’anni, ha attivato una raccolta di beni di prima necessità per aiutare i profughi ucraini.

Le spedizioni partiranno da Besozzo ogni sabato, a partire dal 5 marzo. Coloro che vogliono partecipare alla rete di solidarietà partecipare alla raccolto con alimenti a lunga conservazione (pasta, riso, conserve in scatola, biscotti, barrette, snack, cioccolato, prodotti per l’infanzia, fette biscottate), oltre a prodotti d’igiene (sapone, dentifrici, spazzolini, pannolini, assorbenti, disinfettanti). Per informazioni e consegne è possibile contattare il numero 345.0919825 o la mail info@italiamoldova.org.

“Cari amici, la Repubblica Moldova è alle porte della guerra…! Le esplosioni provenienti dal confine ucraino si sentono sempre più vicine! Migliaia di profughi (donne e bambini) sono già stati accolti in Moldova e le code alla frontiera ucraina sono chilometriche. Oggi mi hanno telefonato da Causeni, città e regione al confine, chiedendomi un aiuto per assistere centinaia di profughi ospitati sul territorio. Chi mi da una mano? Tutto quanto verrà raccolto verrà distribuito personalmente dai miei volontari in Moldova e nulla andrà sprecato!!!! Vi ringrazio per quanto potrete fare”, scrive sul suo post di Facebook il presidente dell’associazione Gian Luca del Marco.