Le associazioni di Olgiate Olona in soccorso degli ucraini. Si raccolgono soldi e beni di prima necessità

La solidarietà verso il popolo ucraino, sotto attacco dell’esercito russo da ormai 5 giorni, non conosce confini. A Olgiate Olona la Pro Loco si è messa in moto insieme all’associazione Genitori Ferrini, Nidomipiace e Comune di Olgiate Olona per raccogliere fondi e beni di prima necessità per le centinaia di migliaia di profughi che stanno scappando dalla guerra.

La raccolta offerte è attiva nelle scuole ed in alcune attività commerciali o presso la Sede della Pro Loco, nei giorni e negli orari sotto indicati, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Associazione GENITORI FERRINI iban IT393053875047000004236630 – Causale: Insieme per l’Ucraina.

Beni necessari che si stanno raccogliendo sono: kit primo soccorso, bende, cerotti in rotolo, garze varie, fermenti lattici, disinfettanti, antidolorifici, antibiotici e antinfiammatori da banco, supposte tipo tachipirina per bambini, siringhe, guanti chirurgici monouso taglia L, detergenti intimi, saponi, pannolini per bambini, assorbenti donna, carne in scatola, pesce in scatola, cioccolato, caramelle, biscotti incartati in monoporzione, succhi di frutta e the in brik (tetrapak), brioche o merendine, cibo per bambini in confezioni monouso non di vetro.

NO PASTA, RISO, SUGHI, PASSATE, LEGUMI IN SCATOLA

DOVE PORTARLI: : Sede Pro Loco Olglate Olona (Piazzetta San Lorenzo)

Venerdì 04 Marzo: 9.30/11.30 – 14.00/18.30

Sabato 05 marzo : 9.30/11.30 – 14.00/18.30

Domenica 06 Marzo : 9.30/11.30.