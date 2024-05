Scontro all’incrocio a Olgiate Olona, due persone ferite

Soccorsi in azione nella serata di lunedì 13 maggio a Olgiate Olona, all’incrocio tra via Armando Diaz e via Nino Boxio. Per cause ancora da verificare, verso le ore 19.30, due auto di sono scontrate. Una, dopo l’impatto, è andata a sbattere contro il muro di cinta di una casa, l’altra invece si è ribaltata.

Due le persone coinvolte che sono rimaste ferite, un diciottenne e una donna di 27 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice giallo, quindi non in condizioni gravi.

Sono intervenuti due ambulanze e un’auto medica, oltre ai carabinieri di Busto Arsizio, che avranno il compito di ricostruire l’avvenimento. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza l’area.