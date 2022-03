Giochi teatrali in inglese per i bambini al Sociale di Busto

“Pingu goes to theater” è il titolo del pomeriggio gratuito di giochi teatrali in inglese in programma venerdì 1 aprile alle 16.30 al Teatro Sociale

Il famoso pinguino sarà sul palco per giocare con il giovane pubblico assieme alla lingua inglese per imparare e divertirsi.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita ma è necessaria la prenotazione scrivendo a prenotazionesociale@libero.it oppure 338 7547484