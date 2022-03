Incendio in un negozio di viale Milano a Gallarate

Allarme per un incendio, alle prime luci di venerdì 11 marzo, a Gallarate, in viale Milano: le fiamme si sono sviluppate in un negozio sotto ai portici del palazzo nel primo tratto del viale, a ridosso del centro.

Dopo la chiamata alle 7, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con autopompa e autobotte del distaccamento di Busto Arsizio. (foto: gruppo FB Gallarate è…)

I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme (ancora in fase iniziale) e a mettere in sicurezza la zona, considerato anche che il palazzo è abitato da decine di famiglie.

Le operazioni di messa in sicurezza alle 8.30 erano ancora in corso.

(Articolo aggiornato alle ore 8.45 di venerdì 11 marzo 2022)