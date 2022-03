Incendio in una tintoria di Busto Arsizio nella notte

Attorno alle 23:30 della scorsa notte un incendio ha interessato un’azienda di via Flacco Orazio Quinto a Busto Arsizio. Per cause che sono ancora in fase di accertamento si è verificato un incendio all’interno di una tintoria.

Le fiamme hanno interessato un ufficio e una porzione di copertura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa, un fuoristrada e un autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.