Con la maglia dell’Uyba per accogliere la “sorella” ucraina

Storie di guerra, di speranza, storie UYBA. Sono giorni bui per il mondo, per l’Europa e in particolare per l’Ucraina che vive sotto l’attacco delle bombe nemiche russe. Sono giorni di angoscia e di fuga per i civili ucraini, che in ogni modo cercano la salvezza spostandosi verso i confini occidentali.

In questo clima di grande difficoltà si inserisce una storia ricca di grande orgoglio, voglia di vita e di libertà: Elena Colombo, importante figura di coordinamento per l’area comunicazione ed eventi UYBA, con la sorella Laura e i genitori, ha intrapreso un viaggio coraggioso fino al confine polacco, dove è riuscita a riabbracciare parte della famiglia che vive proprio in Ucraina. Grazie alla forza di volontà e ad un pullmino carico di speranza e di generi di prima necessità la missione è stata compiuta e ben cinque persone sono ora in salvo e in viaggio verso l’Italia: Milana, “sorella ucraina” grazie al legame nato ben 15 anni fa con i progetti legati ai “bambini di Chernobyl”, insieme a quattro parenti è riuscita infatti ad arrivare oltre la frontiera di Medykan in Polonia ed è ora al sicuro.

Con la maglia UYBA, squadra che sostiene col cuore anche a distanza e che nelle occasioni di visita nel nostro Paese è solita tifare anche al palazzetto, ha così festeggiato l’arrivo delle sorelle italiane Elena e Laura (nella foto rispettivamente a sinistra e destra).