La piazza di Saronno si colora di un grande simbolo umano della pace

Magliette bianche, bandiere della pace e circa 400 studenti che hanno dato vita ad un grande simbolo della pace. È così che nella mattinata di giovedì 17 marzo a Saronno le 17 classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci hanno manifestato in favore della pace in Ucraina, dove dallo scorso 24 febbraio è in corso una guerra in seguito all’invasione militare della Federazione Russa.

Gli studenti, accompagnati dai propri insegnanti, hanno camminato fino a piazza Libertà, dove poi riuniti in gruppo hanno cantato la canzone “Imagine” di John Lennon e formato poi con i propri corpi, davanti al sagrato della chiesa, il simbolo della pace.

Un’iniziativa organizzata a conclusione di alcuni giorni di riflessione che hanno visto gli alunni ragionare insieme ai docenti sul significato della vita. «Partendo dal tema caldo di quello che sta purtroppo succedendo oggi in Ucraina, l’obiettivo di questo percorso è stato quello di portare i ragazzi a riflettere sui valori della pace, della tolleranza e della fratellanza, contrari a quello della guerra» spiega Sabrina Gallello, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo. La scuola in questi giorni ha già accolto al proprio interno un bambino ucraino e nelle prossime settimane ne accoglierà altri.

A conclusione della manifestazione il lancio verso il cielo di tantissimi palloncini colorati biodegradabili, «come simbolo di fiducia e di gioia, nel tentativo di portare un’idea di speranza» conclude la dirigente Gallello.