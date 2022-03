La Uisp della provincia di Varese apre ai profughi ucraini i propri corsi

Lo sport unisce, aiuta a costruire la propria identità, a fare squadra, e soprattutto in questo momento può essere una importante forma di solidarietà.

Anche il Comitato Territoriale varesino di Uisp, nel solco di quanto sta facendo Uisp nazionale, si è mobilitata per dare un sostegno concreto a tutte le ragazze e i ragazzi rifugiati ucraini che nello sport potranno trovare un modo di integrarsi con la comunità varesina e un ritorno alla normalità.

Già da oggi, tutti i bambini e i ragazzi rifugiati ucraini potranno iscriversi ai corsi sportivi organizzati dalle società affiliate senza pagare la tessera associativa. Inoltre, è stato stanziato un budget di mille euro per borse di studio relative proprio ai corsi sportivi. Ulteriori agevolazioni ci sono per i minorenni, che possono mettersi in contatto con Uisp Varese per trovare il corso più adatto ai propri interessi.

La solidarietà è un traguardo che tutte le Uisp vogliono tagliare insieme. Uisp, infatti, da subito si è impegnata per sostenere concretamente la popolazione ucraina, soprattutto per accogliere i profughi in fuga dalle bombe che hanno raggiunto l’Italia. Raccolte fondi, azioni di accoglienza e iniziative specifiche di sostegno alla popolazione ucraina sono in corso sul territorio ad opera dei Comitati territoriali e regionali Uisp, al fianco della Rete AOI-Cooperazione e solidarietà internazionale e del Forum nazionale del terzo settore. Ovviamente, un aiuto considerevole arriva proprio nel sostegno allo sport di base, “che è presente per lanciare messaggi di pace” ha detto Tiziano Pesce, presidente Uisp nazionale.

Prosegue inoltre la mobilitazione per la pace in Ucraina con la campagna #SportAgaintWar, promossa insieme ad Amnesty International, Usigrai, Assist, Sport4Society. Su Facebook è possibile unirsi al gruppo #SportAgainstWar in cui condividere contenuti contraddistinti dall’hashtag della campagna.

I comitati Uisp di tutta Italia stanno portando avanti iniziative e mettendo a disposizione di bambini e ragazzi ucraini diverse opportunità di carattere sportivo e ricreativo a titolo gratuito.

A Varese sono già più di 20 gli studenti che hanno iniziato a frequentare le scuole dell’obbligo, coniugando le lezioni in classe insieme ai compagni con quelle del centro di prima alfabetizzazione Nai. Inscriversi a un corso sportivo può essere un modo per riprendere quel gusto della vita che la guerra ha tentato di cancellare e per provare a lasciarsi alle spalle le brutte esperienze vissute.