L’Agenzia formativa attiva la “smart class” a Gallarate per non disperdere i vantaggi della didattica digitale

Un notebook a ogni studente per facilitare modalità didattiche integrate. È la novità che introdurrà nel settembre prossimo l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese.

Negli ultimi due anni, come tutte le istituzioni scolastiche, anche i diversi docenti dell’Agenzia hanno dovuto cambiare passo rispetto alle metodologie di insegnamento. Un approccio con la tecnologia inizialmente complicato ma che ha permesso di sviluppare nuove competenze e differenti approcci

Ma allora perché non pensare di modellizzare alcuni metodi di informatizzazione delle attività didattiche anche per il futuro?

A settembre tutti gli allievi del primo anno della sede di Gallarate avranno a disposizione, in comodato gratuito, un notebook attraverso il quale potranno studiare ed apprendere sia in classe che a casa utilizzando strumenti collaborativi e smart vicini all’esperienza quotidiana che i ragazzi hanno con la tecnologia. Verranno infatti utilizzate soluzioni non solo gratuite, ma soprattutto pensate e create per rispondere alle esigenze dell’ambito scolastico come G Suite for Education e Chromebook.

Il progetto pilota è effettuato con la collaborazione di una azienda specializzata in tale ambito, la C2 Group di Cremona, e prevede anche una formazione specifica per tutti i docenti dell’ Agenzia, in modo da massimizzare le opportunità di utilizzo dello strumento; il docente infatti, potrà svolgere le lezioni in una vera e propria “smart class” dotata di connessione internet e schermo multimediale.

Rimodellizzare alcuni aspetti e metodologie dell’attività didattica tanto nei soggetti fruitori che in quelli promotori della stessa per il quale è stato costituito un gruppo “pilota” come elemento promotore e facilitatore dello sviluppo delle medesime abilità nei ‘nuovi’ studenti che frequenteranno la scuola a partire dalla prossima annualità.

In queste settimane inoltre l’Agenzia sta effettuando una formazione su tali aspetti per tutto il personale docente.

Il progetto ha come obiettivo:

● la strutturazione di una didattica naturalmente collaborativa e vicina alla realtà quotidiana vissuta dai ragazzi.

● aumento cultura informatica e tecnologica negli allievi e nelle famiglie, attraverso azioni concrete mirate ad implementare lo sviluppo della cittadinanza digitale e della cultura nel corretto uso delle tecnologie/della sicurezza on line

● Sostenere la didattica inclusiva: attraverso il corretto uso dei supporti tecnologici attivare sistemi didattici che facilitino l’apprendimento da parte degli alunni portatori di disabilità.

Il progetto, che in fase sperimentale partirà presso la sede di Gallarate per poi estendersi anche alle altre sedi, verrà presentato, alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Formativa, Rosa Ferrazzi e del Consigliere delegato alla Formazione Professionale, della Provincia di Varese, Simone Longhini, presso la sede di Via Stragliati, 6 – Gallarate il giorno 22 Marzo alle ore 10:00.