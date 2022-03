“L’altra metà della pera”: spettacolo a Gavirate martedì 8 marzo

Martedì 8 marzo alle 21 nella Sala Mura di piazza De Gasperi, 1 a Gavirate ci sarà lo spettacolo di teatro comico, cabaret e improvvisazione organizzato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca. Titolo dello spettacolo “L’alta metà della pera” con Alice Bossi e Marco Maitti.

Due sociologi un po’ folli si metteranno a disposizione per un esperimento che vorrebbe rispondere alla domanda a cui nessuno è mai riuscito a dare una risposta: esiste l’anima gemella? Esiste la metà della mela che ci completa? E se esiste, come fare a trovarla? Fortunatamente i due protagonisti, un uomo e una donna, hanno trovato un metodo infallibile (o quasi) per fare chiarezza in tutto questo caos.

Ingresso libero ma è richiesto il green pass rafforzato

prenotazione consigliata

bibliotecagavirate@gmail.com

0332748278