Lavori in autostrada: chiusure previste per gli svincoli di Castellanza, Buguggiate e Gazzada

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, previste in orario notturno, dalle 21:00 di lunedì 21 alle 5:00 di martedì 22 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+000.

Sempre sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti consecutive di lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 marzo, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in uscita per chi proviene da Milano;

-sarà chiuso lo svincolo di Lago di Varese Gazzada, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

per la chiusura dell’uscita Buguggiate: Gazzada;

per la chiusura dell’entrata del Lago di Varese Gazzada: Buguggiate