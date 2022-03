Le opposizioni di Azzate chiedono la convocazione di un Consiglio comunale sulle condizioni dell’ex Camping Sette Laghi

Dopo l’attenzione della stampa e della televisione sulle condizioni dell’ex Camping Sette Laghi di Azzate (Striscia la notizia ha dedicato due serate al tema) le opposizioni chiedono al sindaco la convocazione di un Consiglio comunale sulla drammatica situazione emersa dopo l’assegnazione dell’area in riva al lago all’asta. La richiesta è stata messa nero su bianco dai consiglieri Comunali dei gruppi “Insieme per Azzate” e “Azzate in Valbossa” Simone Raffaele, Triveri Antonio, Leoni Marco e Arioli Carlo.