Si parlerà del campeggio di Azzate nel prossimo consiglio comunale

Un consiglio comunale in diretta streaming giovedì 31 marzo alle 20 che servirà per rispondere alle domande ancora aperte sulla situazione al campeggio di Azzate e alla richiesta di dimissioni del sindaco fatta dai gruppi minoranza “Azzate in Valbossa” e “Insieme per Azzate”.

Sono questi i punti all’ordine del giorno di un consiglio sollecitato dalle minoranze dopo i servizi giornalistici delle scorse settimane che hanno messo in luce una situazione davvero complessa nell’area dell’ex campeggio Sette Laghi. Il caso è ormai noto ed è uscito dai confini della provincia: i resti delle casette e delle roulotte del campeggio fallito e andato all’asta sono stati accatastati e abbandonati dall’azienda che avrebbe dovuto invece smaltirli adeguatamente, selezionando eternit, lana roccia e polistirolo. Rifiuti pericolosi ed inquinanti accumulati in piazzole ridotte a discariche di ogni tipo di materiale. Qui l’articolo e il video di Varesenews

Chi avrebbe dovuto vigilare sull’ opera del curatore fallimentare e dell’azienda da lui contattata per attuare lo sgombero dell’area, perché tutto avvenisse nel rispetto delle regole? Questo chiede l’opposizione.

Ecco quindi l’ordine del giorno che prevede, tra gli altri punti, la comunicazione del capogruppo consiliare di progetto comune Claudia Miterangelis che, con molta probabilità, interverrà sulle dimissioni del sindaco, comunicazione dell’assessore ai servizi alla persona, e per finire comunicazione sull’area dell’ex camping Sette Laghi.