Le telecamere di Striscia tornano sull’ex Camping di Azzate per la terza volta

Terza puntata di Striscia la Notizia dedicata alla complicata vicenda dell’ex Camping Sette Laghi di Azzate, sul Lago di Varese.

Max Laudadio è tornato sulla questione, riprendendo il filo del servizio già andato in onda lunedì e poi martedì, dedicato alle condizione drammatiche in cui versa l’intero sito, ricoperto dei resti abbandonati delle vecchie casette sequestrate. Il conduttore ripercorre la puntata precedente spiegando di aver intervistato il sindaco Gianmario Bernasconi (un’intervista della quale sono andate in onda appena poche battute) e il commercialista della società che era incaricata dello smaltimento insieme al curatore fallimentare dell’intera area. In quell’occasione aveva inseguito con microfono e telecamera il curatore fallimentare che ha negato che sul sito dell’ex camping vi sia un rischio ambientale e si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni: “Per quanto riguarda la posizione del curatore parlano gli atti ufficiali”.

Dopo il servizio di “Striscia la Notizia” le cose sono andate avanti. Come spiega Max Laudadio e come abbiamo raccontato in questi giorni, il sindaco di Azzate ha emesso due nuove ordinanza che sollecitano il nuovo proprietario Ivano Panzeri a liberare l’area dai rifiuti: «L’amministrazione comunale ha emesso due nuove ordinanze, ci intima di mettere in sicurezza le parti su cui sono state rilevati tre cumuli di lana di roccia e altro materiale giudicato pericoloso utilizzando sistemi di protezione in modo da impedire il danno ambientale, e di provvedere entro 7 giorni dallo smaltimento di trasmettere la documentazione che attesti lo smaltimento. Insomma il problema è ora tutto nostro».

Intanto, le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del sindaco Gianmario Bernasconi.