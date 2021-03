Ex campeggio di Azzate, l’asta è andata deserta

L’asta è andata deserta: ancora troppo alta la cifra necessaria per aggiudicarsi l’ex campeggio di via Madonnina al Lago. Il prezzo base per gli oltre 62 mila metri quadrati era di 1.227.183,75 euro e così questa mattina, venerdì 26 marzo, alla sede dell’ Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Varese e Busto Arsizio non si è presentato nessuno.

La data della nuova asta è già stata fissata dal curatore fallimentare: si terrà il 20 luglio alle 15 nella nuova sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie in via Ghiberti. Il ribasso è notevole si parla di una base di partenza di 722 mila euro, una cifra decisamente più “appetibile” considerato che l’area che ospitava l’x campeggio Sette Laghi comprende un fabbricato destinato ad ospitare la reception, bar, ristorante, sala polivalente, locali ad uso amministrativo; zona svago con due piscine, solarium, campi da tennis e da calcetto, bocciodromo; un’area destinata al rimessaggio delle barche sul lago di Varese, edifici comuni destinati a spogliatoio e servizi igienici, oltre ad alcuni terreni esterni all’area recintata.

Quella di luglio sarà il quarto tentativo di trovare un acquirente per l’ex campeggio che era diventato un piccolo villaggio abitato da quasi 400 famiglie. Un villaggio abusivo che le ruspe hanno raso al suolo ormai quasi del tutto.