L’area dell’ex campeggio Sette Laghi di Azzate va all’asta

L’ex campeggio Sette Laghi di nuovo all’asta. Si terrà domani, venerdì 26 marzo, alle 9.30 in via Valgella e il prezzo base è di 1.227.183,75 euro.

Ecco che cosa comprende il lotto così come spiega il sito dell’ Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Varese e Busto Arsizio: “compendio immobiliare, campeggio attrezzato, sito in Azzate, in Via Madonnina al Lago, 2, della superficie commerciale di mq. 62.509.

L’immobile è composto da fabbricato destinato ad ospitare reception, bar, ristorante, sala polivalente, locali ad uso amministrativo; zona svago con due piscine, solarium, campi da tennis e da calcetto, bocciodromo; area destinata al rimessaggio di barche, edifici comuni destinati a spogliatoio e servizi igienici. Completano la proprietà alcuni terreni esterni all’area recintata”. (nella foto il campeggio Sette Laghi prima della demolizione delle casette)

L’area che ospitava il campeggio oggi è piuttosto compromessa e richiederà parecchi lavori di manutenzione: le piscine sono abbandonate da tempo e le piazzole che ospitavano le casette prefabbricate sono state sgombrate con mezzi pesanti che hanno raso al suolo le costruzioni.

Il Comune di Azzate ha posto poi una regola precisa: il luogo dovrà tornare ad essere un campeggio a tutti gli effetti con una parte aperta al pubblico. Una condizione che chi decidesse di acquistare l’area dovrà tenere in considerazione.

La storia dell’ex campeggio Sette Laghi è ormai nota: la società oggi è fallita ed è passata attraverso anni tumultuosi. Nel tempo l’area era diventata, da campeggio sulle rive del Lago di Varese, a una vera e propria “piccola città”. Le casette, che avrebbero dovuto essere tutte mobili, si sono trasformate in abitazioni stabili; molti dei soci avevano chiesto (ed ottenuto) la residenza nel campeggio e l’accesso era riservato a chi faceva parte della società. Quasi 400 famiglie potevano disporre di un’area ampia e ben attrezzata.

Il Comune di Azzate aveva contestato i reati di lottizzazione abusiva e costruzione abusiva e il Tar gli aveva dato ragione. Dopo la sentenza le 311 piazzole e le 88 roulotte che erano fuori norma sono state demolite o rimosse. Nel frattempo la “Sette Laghi”, già piegata dai problemi economici, ha chiuso i battenti.