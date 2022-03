L’errore di Google maps sul Campo dei Fiori che riempie Brinzio di turisti confusi

“Comunicazione di servizio grave, ma non seria”. Inizia così il post della pagina facebook “I love Brinzio” in merito al problema dei gitanti che si perdono per le strade del paese, in cerca del Campo dei Fiori. Ecco come spiegano, in modo ironico e usando il volto del noto tiktoker Khabi Lame, il problema che sarebbe causato da un errato posizionamento della meta sulla mappa del popolare motore di ricerca che molti usano come navigatore tramite l’app google maps.

Anche questa domenica, come da un bel po’ di tempo a questa parte, ci siamo trovati a dare indicazioni ad automobilisti spaesati che, infilatisi coi loro mezzi nel centro storico di Brinzio, cercavano disperatamente il Campo Dei Fiori – Varese. Una situazione molto ricorrente, che genera disagio (circolare nel paese non è uno scherzo, specie se non si conosce il “terreno”), e che evidentemente nasce dall’errato posizionamento che Google Maps fornisce a chi cerca “Campo dei Fiori Varese”. Un’imprecisione cui finora non si è riusciti a porre rimedio. Invitiamo tutti i gitanti a non utilizzare acriticamente i navigatori, specie se si appoggiano ai servizi Google: studiate sempre bene la viabilità prima di mettervi in movimento e occhio alla segnaletica. Nella fattispecie, l’unica via di accesso carrabile alla montagna varesina è la strada che porta anche al Sacro Monte, accessibile solo da Varese (via Sant’Ambrogio o Velate). Un piccolo messaggio semiserio per raccomandarvi di viaggiare sicuri e informati.