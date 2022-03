All’Università dell’Insubria una “Lezione Olivettiana”

Perché a distanza di oltre mezzo secolo la visione di Adriano Olivetti, è ancora così attuale e perché i ragazzi più giovani dovrebbero conoscerla? Non c’è una sola risposta a queste domande ma uno stimolo a riscoprire una pagina della storia economica italiana che è stata molto più che un’esperienza industriale.

Design, letteratura, arte, innovazione, tecnologia, filosofia e poesia: inquadrare questa esperienza straordinaria in un unico settore è infatti riduttivo. Basti pensare che le menti italiane più brillanti di quegli anni sono tutte entrate in contatto con il modo di concepire l’impresa di Adriano Olivetti, in quel particolare momento e luogo della nostra storia, lasciando un’eredità di cui ancora troppo poco si conosce. Il benessere delle persone, per la prima volta, diventava parte integrante del fare impresa, al pari delle variabili economiche e di bilancio.

All’Università dell’Insubria, giovedì 17 marzo dalle 10 alle 12, si terrà, per la prima volta all’ateneo di Varese e Como, una “Lezione Olivettiana”. Il webinair, condotto da Beniamino de’ Liguori Carino, segretario generale Fondazione Adriano Olivetti e dal professor Gioacchino Garofoli, CRIEL – Università degli Studi dell’Insubria, sarà l’occasione per conoscere o approfondire la storia di una delle più affascinanti realtà economiche italiane del Novecento. Un’esperienza di qualità e innovazione, quella della Olivetti, e anche un modello virtuoso, tra i primi in Italia e nel mondo, di impegno sociale, responsabilità e ricerca del benessere della propria comunità intesa nel senso più ampio del termine.

Webinar sarà trasmesso sulla piattaforma Microsoft Teams (qui il link) La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a: valentina.marchesin@uninsubria.it. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto di ricerca Skillmatch-Insubria “CROSS-BORDER SKILL (MIS)MATCHING: Azioni, dati e analisi per ottimizzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in termini di profili di competenze nello spazio transfrontaliero insubrico”.

