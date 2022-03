Una luce nel buio della guerra: a Saronno è nata Nicol, figlia di una coppia di cittadini ucraini fuggiti dal conflitto

Una bella notizia nell’orrore della guerra. Nelle scorse ore è nata Nicol, figlia di una coppia di cittadini ucraini fuggiti dal conflitto e arrivati a Saronno da poco.

I genitori della piccola sono arrivati in auto qualche giorno fa, in fuga da Kiev. Li aveva conosciuto Giovanni Bloisi, il ciclista della Memoria: in uno dei suoi viaggi, proprio in Ucraina, ebbe un incidente e una famiglia ucraina lo aiutò, portandolo in ospedale e accudendolo. L’amicizia rimase e quando sono stati questi giovani genitori ad avere bisogno si è messa in moto la macchina della solidarietà.

La mamma della neo-mamma di Nicole, Niña, vive e lavora come badante a Saronno, così, grazie alla sezione locale di Anpi sono state attivate le pratiche per l’accoglienza proprio nella città degli amaretti. La piccola è nata a Garbagnate Milanese (a Saronno, lo sanno bene i saronnesi, non c’è più da qualche anno la neonatologia), sta bene e stanno bene anche i suoi genitori.

Per arrivare in Italia ci hanno messo dieci giorni, con la loro auto, portando con loro anche l’altra figlia di 4 anni. Lui era un avvocato, lei estetista, hanno 32 anni: sperano di tornare a Kiev nei prossimi mesi. Lo speriamo tutti, vorrebbe dire che la guerra è finita. Per ora diamo il benvenuto alla piccola Nicol e auguriamo il meglio a lei, alla sorellina e ai suoi genitori.