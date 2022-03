A Luino sette nuovi bus in servizio per Autolinee Varesine

Sette nuovi autobus in servizio sulle linee extraurbane del Luinese gestite da Autolinee Varesine. Questa mattina, lunedì 7 marzo, presso il Porto Lido di Luino, è avvenuto il “battesimo” ufficiale della nuova flotta, impegnata in servizio già da qualche giorno.

Gli autobus, per l’occasione benedetti dal prevosto di Luino don Sergio Zambenetti, sono di tipo Otokar Vectio, un modello turco estremamente diffuso in tante città italiane anche grazie alla collaborazione con Mauri Bus System, storica realtà brianzola che ne cura importazione ed allestimento nel nostro paese. Lunghi 8 metri e adatti alle tortuose strade delle valli, presentano il pianale ribassato che permette un agevole accesso ad eventuali utenti con difficoltà motorie o in sedia a rotelle. La selleria a disposizione dei passeggeri è indubbiamente molto confortevole così come lo è il posto guida del conducente, il quale può contare anche sull’ausilio della videosorveglianza interna, di una telecamera presso la porta posteriore e del conta persone.

«Da oggi il trasporto pubblico locale del luinese ha un volto completamente nuovo e l’Agenzia è orgogliosa di aver contribuito a rinnovare il parco mezzi che servirà il territorio. Un investimento di € 790.730,96 coperto in parte dai fondi del Ministero della Transizione Ecologica e in parte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Di questi fondi ne hanno beneficiato aree montane lontane dalle principali città che meritano, al pari, di essere valorizzate e preservate grazie a un trasporto moderno ed ecologico» sottolinea Ambrogio Mazzucchelli, Vicepresidente dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese.

A fare gli onori di casa, il sindaco di Luino Enrico Bianchi, presente insieme all’assessore alla Polizia Locale Ivan Martinelli e al suo “collega” di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera.

«Un buon segno questo rinnovamento dei mezzi pubblici, una scelta che va in una direzione di una mobilità sostenibile. È vero che bisognerebbe sempre di più disincentivare l’uso delle automobili, ma è anche vero che l’alternativa, cioè il mezzo pubblico, deve essere moderno e adeguato ad un trasporto confortevole. Sono davvero contento, grazie ad Autolinee Varesine e all’Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese per l’investimento» conclude il primo cittadino, Enrico Bianchi.

Questi sette nuovi mezzi ne vanno sostituire altrettanti, nell’occasione alienati definitivamente dalla flotta aziendale: si tratta di sette BMC, buona parte dei quali provenienti dalla Baldioli (storica società che gestiva le linee del Luinese prima dell’incorporazione in Autolinee Varesine), ormai prossimi al raggiungimento dei 15 anni di servizio.

Un tale restyling della flotta conferma il parco mezzi di Autolinee Varesine tra i più giovani di tutta Italia, grazie ai costanti investimenti dell’azienda in tal senso, e ha indubbiamente positive ripercussioni anche sul piano dell’impatto ambientale, in quanto le new entry montano una motorizzazione di tipo Euro 6 che riduce sensibilmente consumi ed emissioni rispetto agli Euro 4 dismessi.

Le linee su cui saranno impiegati i nuovi Otokar sono la N01 Luino-Dumenza-Agra, la N02 Luino-Maccagno-Biegno Veddasca/Zenna, la N03 Luino- Nasca, la N12 Luino-Bosco Valtravaglia/Brissago-Malpensata e la N28 (servizio urbano di Luino).