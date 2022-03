Manutenzioni, mobilità sostenibile e decoro urbano nel programma partecipato di RilanciAmo Cassano Insieme

Programma Partecipato, ecco i risultati del sondaggio promosso da RilanciAmo Cassano Insieme, il gruppo composto da Partito Democratico, Azione e In Movimento per Cassano a sostegno della corsa di Tommaso Police a sindaco di Cassano Magnago.

«La prima riflessione che facciamo è: i cittadini hanno voglia di partecipare e di dire la loro su Cassano Magnago – commenta Police -. In questo avvio di campagna elettorale abbiamo voluto dedicare questa fase all’ascolto. I cittadini che abbiamo incontrato e sentito ci hanno dato indicazioni ben precise.

Le 5 priorità che emergono dal voto del questionario lanciato sia on line che in presenza che ha visto coinvolti un campione di 200 cittadini sono:

1. Manutenzioni

2. Piano della Mobilità sostenibile

3. Decoro Urbano

4. Illuminazione

5. Cultura

«Come vedete dal grafico, c’è un sostanziale equilibrio, tutte e 12 le proposte sono state votate, questo per noi rappresenta un segnale importante da tenere conto quando definiremo il programma di governo. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno partecipato, grazie al loro voto le 5 proposte più votate verranno considerate prioritarie e faremo in modo che vengano prese in esame subito ad inizio del nuovo mandato – prosegue il candidato sindaco cassanese -. Non finisce qui, visto il successo di questa esperienza, momenti di partecipazione democratica come questo verranno replicati anche una volta terminata la campagna elettorale. Riteniamo che il confronto con i cittadini sia sempre importante e non solo a ridosso delle scadenze elettorali. Ora tutti al lavoro, RilanciAmo Cassano Insieme».