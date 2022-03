Il Museo Casorella di Locarno

Il Casorella è un museo d’arte situato nel centro storico di Locarno, all’interno di una dimora del Cinquecento, il quale ha il compito di valorizzare il patrimonio artistico della cittadina sul Verbano, che comprende circa 4500 opere tra dipinti, sculture e stampe.

Disposto su due piani il museo accoglie il visitatore con le opere dell’artista alsaziano Jean Arp (1887-1966). Arp è poco noto al grande pubblico ma a Locarno si vede molto bene come egli sia stato uno scultore di pregio. Infatti andando a cercare informazioni dettagliate, ad esempio nel sito della Collezione di Peggy Guggenheim, si scopre che Arp nel 1954 ha vinto il Premio Internazionale per la Scultura alla Biennale di Venezia; non solo, nel 1958 e 1962 rispettivamente, il MoMA di New York e il Museo Nazionale di Arte Moderna di Parigi gli dedicarono delle grandi retrospettive.

A Locarno le opere di Arp sono giustamente indicate dunque come la “Galassia Arp”, probabilmente perché esse non sono il cuore della sua produzione, bensì un assaggio dei suoi studi, costituiti essenzialmente da rilievi e découpage. Poi ci sono i gessi ed alcune belle realizzazioni in bronzo.

L’Arp in due dimensioni tuttavia non è speciale: solo la scultura dà pienezza alla sua arte.

Per questa ragione probabilmente l’opera più significativa tra quelle esposte al primo livello del Casorella non è di Arp, bensì del pittore locarnese Giuseppe Orelli (1706-1770). Si tratta di un bel dipinto, presumibilmente ad olio ed in grande formato, posto sul soffitto dell’ultima sala in fondo al piano espositivo: una sala riunioni che non dà l’impressione di essere anch’essa un luogo d’arte significativo. Invece merita.

Il nucleo tematico più importante si trova poi al piano superiore, con una raccolta abbastanza incisiva di opere di Filippo Franzoni (1857-1911) un pittore della tecnica ad olio che forse non è il più noto dei locarnesi, ma che è certamente meritevole come ritrattista e probabilmente ancor più come paesaggista. Un’esposizione non grande, ma che dà soddisfazione.

Nel cortile esterno sono anche presenti una serie di sculture, in vari materiali, dell’architetto svizzero Max Bill (1908-1994).

Museo Casorella

Via Bartolomeo Rusca, 5 – Locarno (CH)

Orari:

Martedì-domenica 10-12, 14-17

Lunedì chiuso