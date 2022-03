Nelle mense di Sesto Calende e Induno Olona Carnevale porta un menù speciale

Mercoledì 2 marzo le mense scolastiche di Sesto Calende e Induno Olona si coloreranno d’allegria, con un appetitoso menù preparato in occasione del Carnevale da Dussmann Service, azienda responsabile del servizio di ristorazione scolastica.

Una simpatica iniziativa, in linea con lo spirito carnevalesco, per i bambini che usufruiscono del servizio di refezione della scuola, i quali potranno assaggiare pietanze differenti rispetto al menu in programma, ma sempre in linea con i principi stabiliti dai dietologi. Il menù del giorno, infatti, prevede, per Sesto Calende, come prima portata lasagne al prosciutto e formaggio filante, di secondo insalata arlecchina con formaggio, olive, mais e carote e per concludere in dolcezza il dessert più famoso del periodo, le chiacchiere. Per il comune di Induno Olona, invece, è previsto come primo pasta tricolore agli aromi e a seguire bastoncini di pesce accompagnati da tris di verdure.

L’obiettivo, oltre che creare un momento di festa e di divertimento, è quello di trasmettere ai più piccoli, sin dai primi anni di vita, una buona educazione alimentare, che possa accompagnarli anche nell’età adulta ad acquisire corrette abitudini di consumo e consapevolezza riguardo ai principi nutritivi, proponendo i migliori e più selezionati prodotti che il territorio offre, rispettando la stagionalità.